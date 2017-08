Assaí recebe leilão presencial de veículos a partir de R$ 3.150

Pregão ocorre nesta sexta-feira 04/08 e oferece automóveis com preços abaixo dos praticados no mercado

A cidade de Assaí, região metropolitana de Londrina, receberá um leilão de diversos veículos com preços a partir de R$ 3.150. O pregão ocorre apenas presencialmente e será comandado pelo leiloeiro público Helcio Kronberg na próxima sexta-feira, às 14h, na Av. Rio de Janeiro, 720, Centro.

Entre os destaques estão um Gol 1.6 de 2005, com lance inicial de R$ 3.300, e um Dodge Journey branco de 2015, com lance inicial de R$ 51 mil. O leilão também oferece uma Kombi de 1999, com lance inicial de R$ 3.150 e um ônibus Scania 1987, com lance inicial de R$ 11 mil.

O arrematante deverá efetuar o pagamento à vista em dinheiro, mediante depósito, ou em cheque. Mais informações podem ser obtidas no site do leiloeiro: https://www.hkleiloes.com.br