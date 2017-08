Antigo IBC de Cornélio pode abrigar empresas

As antigas instalações do Instituto Brasileiro do Café (IBC), localizadas na BR-369, no contorno de acesso à Leópolis e Sertaneja, deverão ser transformadas em um grande balcão de negócios. Pelo menos foi o que informou semana passada o deputado federal Alex Canziani (PTB) ao prefeito Amin Hannouche e toda a diretoria da Universidade Tecnológica Federal, Sebrae e representantes da Câmara de Vereadores.



O parlamentar visitou o armazém e as instalações, que tem 20 mil metros quadrados de área coberta, e apresentou uma série de oportunidades para a utilização daquele espaço, que está cedido em comodato à UTFPR por vinte anos. Segundo Alex Canziani, um concurso nacional poderá definir um projeto que atenda às necessidades do município e de empresários de toda a região.



No local poderão serão montados laboratórios de ensaios e pesquisas, salas de reuniões e treinamentos, centro de eventos e o setor administrativo, além de espaços para as empresas que poderão se instalar posteriormente no armazém.



O prefeito Amin Hannouche garantiu apoio à iniciativa e ao lado do diretor da UTFPR, Márcio Jacometti; Carlos Trautwein, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, e do representante do SEBRAE Regional, Heverson Feliciano.



Hannouche comprometeu-se a colaborar naquilo que o município puder ajudar. "Este é um espaço fantástico que poderá se transformar em um centro de negócios, especialmente na área de Tecnologia Industrial, o que certamente auxiliará o desenvolvimento de nossa cidade. Uma parceria com a UTFPR, SEBRAE, governo federal e estadual poderá ser o caminho mais curto para esta conquista", disse o prefeito.

(Cornélio Notícias/Setor de Comunicação da Prefeitura)