No último dia 26 de julho, a Professora e Coordenadora dos Cursos de Ciências Contábeis e Tecnologia em Gestão Financeira, e também coordenadora do Comitê Gestor do Pacto Universitário do Inesul, Paola Guariso Crepaldi, esteve presente na reunião de organização ao 9º Abraço da Paz no Lago Igapó. O abraço no lago é uma inciativa da ONG "Pazeando Londrina" e vem ao encontro do Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos.



Esse pacto é uma iniciativa conjunta do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça e Cidadania para a promoção da educação em direitos humanos no ensino superior, cujo objetivo é superar a violência, o preconceito e a discriminação, e promover atividades educativas de promoção e defesa dos direitos humanos nas IES, no qual o Inesul faz parte.



O Inesul estará presente com seus acadêmicos e familiares para participar deste grande abraço - que a cada ano recebe mais adeptos em Londrina - pela promoção da paz. Nossos acadêmicos já estão sendo conscientizados da grande importância do respeito à diversidades, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos. Contamos com todos da comunidade Inesul para estar ao nosso lado no dia 24 de setembro neste ENORME abraço.

Asimp/Inesul