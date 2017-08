Acesf promove mutirão de limpeza no Cemitério Jardim da Saudade

A Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) está promovendo, desde ontem terça-feira (1), um mutirão de limpeza no Cemitério Jardim da Saudade, que fica Avenida Saul Elkind, 2.805, Conjunto Vivi Xavier, região norte de Londrina.

Está sendo feita a retirada de entulhos, capina e roçagem, canalização de água pluvial e instalação de dez lixeiras novas. Também está sendo concluída a concretagem dos corredores onde estão localizadas as gavetas conjugadas, iniciada no dia 21 de julho. As ações estão sendo feitas em parceria com o Patronato Penitenciário de Londrina e com a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema).

Segundo o superintendente da Acesf, Douglas Pereira (Tio Douglas), o trabalho deverá ser concluído na sexta-feira (4), e está sendo feito em virtude do Dia dos Pais, época em que há um aumento nas visitas aos cemitérios. “Estimamos que aproximadamente 40 mil pessoas vão visitar os cemitérios nesta data. Estamos fazendo esta força tarefa para garantir maior conforto à população que frequenta o local e também para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti”, informou.

O Cemitério Jardim da Saudade já recebeu outras intervenções desde o início da atual gestão, como a reforma e pintura do muro, instalação de um pergolado de madeira, plantio de mais de 30 árvores na área interna e 200 orquídeas, reparos na iluminação das capelas mortuárias e estacionamento, instalação de bancos na praça central e limpeza do local. Também houve a ampliação de 50 novos jazigos e executado o asfaltamento do local, com colocação de piso paver.

Outras ações – Nesta quinta-feira (3), a Acesf, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, pretende iniciar um estudo topográfico do Cemitério Distrital de Maravilha, com a finalidade de iniciar a pavimentação do local. Segundo Tio Douglas, o Cemitério possui apenas 50 metros de pavimento e a intenção é executar 300 metros.

O superintende informou que a Acesf encaminhou uma solicitação à Gestão Pública, para que o órgão possa ser beneficiado com as ações do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná (Cindepar). O município aderiu ao Consórcio no do dia 21 de julho, por meio da Lei nº 12.539, sancionada pelo prefeito Marcelo Belinati, a fim de recuperar a malha asfáltica da cidade.

Tio Douglas informou ainda que a Acesf já conta com um recurso de R$ 100 mil, proveniente da Taxa de Manutenção dos Cemitérios, para executar a pavimentação no Cemitério de Maravilha. “Nosso objetivo é pavimentar e melhorar todos os cemitérios distritais de Londrina, para proporcionar maior conforto aos munícipes. A Acesf irá completar 40 anos em dezembro e estas melhorias serão um marco”, frisou.

N.com