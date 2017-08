Paranacidade se torna parceira da Agenda 2030 da ONU

O secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, assinou nesta quarta-feira (02), em Curitiba, o Certificado de Adesão do Serviço Social Autônomo (Paranacidade) ao Movimento Nacional Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para a Agenda 2030. Já estão comprometidos com os ODS líderes mundiais de 193 Estados-Membros da ONU, que participaram da Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 2015.

Com este documento, o Paraná assume o compromisso de buscar efetivar os 17 objetivos, os princípios e as metas para chegar ao desenvolvimento sustentável e para atender as necessidades da atual e das futuras gerações. “Vamos deixar nossas digitais na construção deste sonho”, disse Ratinho Junior.

Este compromisso, com os 17 objetivos, inclui a luta para erradicar a pobreza; chegar à fome zero e à agricultura sustentável; à saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; a redução da desigualdade; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida da água, vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; parcerias e meios de implementação.

Sobre todos eles, a representante da ONU, presidente da Organização Mundial das Famílias, Deise Kusztra,. Disse que são milhões de possibilidades, respeitando cada cultura, as pessoas, o Planeta, a prosperidade, parceria e paz entre os povos.

Kusztra deixou claro que todos são considerados universais, indivisíveis e interligados. Ela também pediu que todos se imbuíssem do slogan “No one left behind” (Não deixe ninguém para trás, em tradução livre).

O secretário Ratinho Junior, que é superintendente do Paranacidade, lembrou que as três dimensões citadas, para o desenvolvimento sustentável, incluem a economia, o ambiente e a sociedade.

PARCERIAS - Do evento também participaram o diretor geral da Secretaria, João Carlos Ortega, diretores do Paranacidade, os presidentes da Sanepar, Mounir Chaowiche; e o da Copel, Antonio Sergio de Souza Guetter; ambos da Secretaria Executiva do Movimento ODS

Ainda, o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos ODS, secretário para Assuntos Estratégicos e da Secretaria de Mobilização do Movimento Nós Podemos Paraná, Edgar Bueno; o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Hussein Bakri; e o conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, Fernando Guimarães.

Mais o secretário executivo adjunto do Movimento ODS, Maurício Degelmann; representante do Programa Cidades do Pacto Global da ONU, Rosana de Souza; do Conselho Estadual do Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná, Keli Guimarães; do gabinete da vice-governadoria e o secretário-executivo adjunto do Movimento Nós Podemos Paraná, Nemécio Müller; e o analista de Desenvolvimento Municipal do Paranacidade, Geraldo Farias, que apresentou o evento.

AEN