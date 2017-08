Famílias de Cafeara assinam contratos da casa própria

Vinte e oito famílias de Cafeara, na região Norte do Paraná, assinaram nesta quarta-feira (2) os contratos de construção da casa própria. A construção das moradias, orçada em R$ 2 milhões, será financiada com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em uma parceria do Governo do Estado com o Governo Federal e a prefeitura.

De acordo com o coordenador do escritório regional da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) de Londrina, João Monza, as obras começam na próxima semana. “Esse momento é importante, pois significa a transformação da vida destas famílias, que poderão sair do aluguel e começar a vida em um lar digno”, afirma.

As moradias terão modelos com 38 m² e uma unidade de 49 m² adaptada para pessoas com deficiência. As unidades são compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço e são destinadas a famílias com renda mensal de um a seis salários mínimos.

Segundo o prefeito Oscimar Sperandio, a parceria com o governo estadual foi fundamental para viabilizar o projeto. “Esta união de esforços do poder público encerrará uma espera de anos destas famílias pela oportunidade de adquirir uma moradia de qualidade”, afirma.

OUTROS INVESTIMENTOS – Além do projeto recém-contratado, os órgãos envolvidos aguardam a liberação de recursos do Governo Federal para uma segunda etapa do empreendimento, com mais 28 unidades. Nos últimos anos, o município foi contemplado com a entrega de 42 casas populares urbanas e 10 rurais.

Entre projetos concluídos e em andamento, os investimentos em habitação popular chegam a quase R$ 5 milhões para a localidade.

AEN