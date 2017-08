Igor Miranda será submetido a exames nos próximos dias

Um dos destaques da equipe principal do Londrina Esporte Clube na vitória sobre o Guarani, o lateral-esquerdo Igor Miranda não teve muito tempo para mostrar o mesmo futebol diante do América Mineiro. Na terça-feira (1), em Belo Horizonte, o jogador saiu de campo logo nos primeiros minutos de partida após sentir um desconforto na região do joelho esquerdo.

Igor, que ainda em Minas Gerais já deu início ao tratamento com o apoio da equipe do Departamento Médico do clube, retornou com a delegação na tarde desta quarta-feira ao Norte do Paraná. Nos próximos dias, será submetido a exames para avaliação da lesão. Enquanto isso, cumpre agenda no DM, separado dos demais companheiros, que retomam os treinos nesta quinta-feira (3), no CT da SM Sports.

Atletas em recuperação no Departamento Médico

Outro atletas serão reavaliados esta semana para atualização do quadro. Um deles é o volante Jumar, que não viajou para as partidas em Campinas e em Belo Horizonte devido a um quadro de inflamação no joelho. O volante Ícaro, com um incômodo muscular, e o atacante Safira, com um estiramento reto-abdominal, também ficaram em recuperação no DM.

O zagueiro Sílvio, que trata de uma distensão na coxa direita, o meio-campo Thiago Lopes, que sofreu com uma lesão muscular na região do abdômen, além do lateral-esquerdo Quaresma, que em fevereiro passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, já estão liberados para as atividades físicas e em breve devem retornar aos treinos com os demais.

O meio-campo Patrick Vieira e o volante Germano continuam em tratamento. Os dois se recuperam de uma entorse no tornozelo esquerdo. O lateral-direito Raí Ramos, que passou por uma cirurgia no púbis em junho, também está afastado dos treinos com bola no campo.

ASCOM/LEC