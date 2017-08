Biblioteca Pública sedia mostra em homenagem a Drummond

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza está sediando a Mostra Iconográfica “Drummond Eterno”, em homenagem ao poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. A exposição está sendo promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Diretora de Bibliotecas, e conta com apoio da Universidade Estadual de Londrina.

A mostra conta com o acervo doado à UEL pelo pesquisador, jornalista e cartunista Nelson Bravo, amigo do poeta. Segundo Guilherme Yung Wing Li, do Atendimento, Programação e Extensão da Biblioteca Pública, estão expostas fotos de diversos momentos da vida de Drummond, materiais que demonstram a amizade que ele teve com Nelson Bravo, como cartas e fotos, a cronologia do poeta, além de livros, entrevistas e reportagens em revistas.

Wing Li destacou que a mostra é uma homenagem a este importante escritor da literatura brasileira, que neste mês completa 30 anos de morte. “Queremos divulgar um pouco da vida e obra do poeta para os frequentadores da Biblioteca, incentivando o hábito da leitura”, destacou.

A exposição pode ser visitada até o dia 31 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19 horas, na Sala José Antônio Teodoro, 1º andar da Biblioteca, que fica na Avenida Rio de Janeiro, 413, centro. O telefone do local é o 3371-6500.

