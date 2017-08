Equipamentos para captura de imagem, assinatura digital e biometria passaram bem pelos testes de funcionamento

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) está trabalhando para, em breve, passar a emitir carteiras profissionais em Londrina. Esta semana foram realizados os testes com os equipamentos cedidos pelo Ministério do Trabalho para a confecção do documento. Além do sistema online, são utilizados para o cadastro equipamentos de captura de imagem, assinatura digital e biometria. Todos os equipamentos passaram bem pelos testes de funcionamento. A próxima etapa é o treinamento que os servidores da Secretaria receberão do Ministério.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, contou que o teste dos equipamentos foi realizado por uma equipe composta por servidores da SMTER e também do Ministério do Trabalho. “Nesta quarta todos os procedimentos de teste dos equipamentos foram realizados sob a batuta dos funcionários do Ministério, acompanhados por nossos servidores. A visita técnica é importante não são só pelo teste em si, como para a troca de experiências e orientações. Os equipamentos estão todos em pleno funcionamento. Agora vamos viabilizar o treinamento para dar prosseguimento às etapas e fornecer esse serviço o quanto antes.”

Carreri explicou que, além da estrutura física, também já estão sendo construídos os mecanismos de agendamento para emissão da carteira. “Concomitantemente aos testes dos equipamentos, adaptação da escala de funcionários, treinamentos e disponibilização dos terminais de atendimento, a Diretoria de Tecnologia de Informação da Prefeitura também está desenvolvendo o sistema de agendamento que irá trazer a organização para a realização do procedimento. O sistema deve funcionar de forma semelhante ao agendamento do seguro-desemprego. Assim o trabalhador vem com dia e hora marcada e não precisa enfrentar horas na fila.”

N.com