Circuito Londrinense de Vôlei de Praia está com as inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a última etapa da 11ª edição do Circuito Londrinense de Vôlei de Praia / Festival de Vôlei e Minivôlei, que acontece no dia 26 de agosto, das 14 às 18 horas, nas quadras de areia do Aterro do Lago Igapó II. A primeira edição aconteceu no dia 29 de abril, reunindo cerca de 250 atletas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Fundação de Esportes de Londrina (FEL), que fica no Ginásio de Esportes Moringão, na rua Gomes Carneiro, 315. Podem participar crianças e adolescentes com idade entre 9 e 17 anos, distribuídos em 4 categorias, de instituições da cidade de Londrina (escolas estaduais, municipais e particulares), clubes e associações. As cidades da região metropolitana de Londrina poderão participar caso o número de inscrições não sejam atingidos.

Para o coordenador geral do evento, Maurício Rosa, o festival será uma ótima oportunidade para promover a modalidade vôlei de praia/voleibol. “Eventos desse tipo despertam o interesse e o gosto pela prática do esporte, além de oportunizar o surgimento de novos talentos”, destacou.

O Circuito Londrinense de Vôlei de Praia será disputado em categoria única, composta por duplas masculina e feminina. Podem participar nascidos entre 2000/2001/2002 (15 a 17 anos). Já o Festival de Vôlei (4x4) contará com duas categorias: para nascidos entre 2003/2004 (13 e 14 anos) e nascidos entre 2005/2006 (11 e 12 anos). Neste caso, cada equipe será composta por seis alunos/atletas, sendo quatro titulares e dois reservas.

O Festival de Minivôlei (3x3) será disputado em categoria única: nascidos entre 2007/2008 (9 e 10 anos). O número de participantes será de seis alunos/atletas por equipe, sendo três titulares e três reservas.

Serão entregues medalhas do 1° ao 3° colocado para as duplas masculinas e femininas do Circuito Londrinense de Vôlei de Praia. Para a dupla que somar o maior número de pontos da primeira e da segunda etapa, serão entregues troféus de Campeã Geral. Para os festivais de Vôlei e de Minivôlei serão entregues medalhas para todos os participantes.

O evento tem organização e promoção da Prefeitura de Londrina, por meio da FEL e conta com o apoio da RPC e da Unifil.

