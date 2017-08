CCIs oeste e leste promovem palestras sobre saúde para os idosos

A Secretaria Municipal do Idoso promove, em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), uma palestra sobre incontinência urinária, na segunda-feira (7), às 14 horas. Será no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) Oeste, que fica na Rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes.

A ação é gratuita e não é necessário fazer inscrição. Podem participar idosos com 60 anos ou mais. A palestra será conduzida pela fisioterapeuta da UTFPR, Mirela Casonato Roveratti, que irá abordar as possíveis causas do problema, apresentar formas de prevenção e tratamento, inclusive os aparelhos fisioterápicos utilizados para tratar os sintomas. O CCI Oeste funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. O telefone do local é o (43) 3375-0334.

O gerente de Articulação Comunitária da Secretaria Municipal do Idoso, Cleir Brandão, explicou que as palestras e oficinas realizadas nos CCI’s levam em consideração a relevância do tema para o público idoso. Segundo ele, com base na demanda dos nossos usuários, os CCIS oferecem atividades que buscam trazer orientação e conhecimento para este público.

CCI Leste – Também na segunda-feira (7), às 14 horas, será realizada uma palestra gratuita sobre Fisioterapia, no Grupo de Convivência “Qualidade de vida e Cidadania”, com a profissional do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Clariana Fernandes Muniz.

Podem participar todas as pessoas da comunidade, com idade igual ou superior a 60 anos e não é necessário fazer inscrição. O CCI leste fica na Rua Gabriel Matokanovic, 260, no Jardim da Luz. O telefone do local é o (43) 3375-0307 e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00.

