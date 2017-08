Festival de Música do Compaz prorroga inscrições

O 1º Festival de Música, organizado pelo Conselho Municipal de Cultura de Paz (Compaz), em parceria com a ONG Londrina Pazeando, prorrogou as inscrições dos interessados em apresentar uma música que fale sobre a cultura da paz e do diálogo. Até 23h59, do dia 25 de agosto, as crianças, jovens e adultos, sejam profissionais ou não, podem enviar seu material inédito para o festival.

Até o momento, inscreveram-se dois adultos, sendo um deles um senhor de 70 anos de idade e outro uma assistente social em conjunto com uma professora do Conservatório de Música de Londrina. Segundo o coordenador da ONG Londrina Pazeando, Luís Claudio Galhardi, há outras crianças e adolescentes que se mostraram interessados em enviar o material. Agora, com a prorrogação do prazo, eles podem fazê-lo.

“Estamos felizes que um senhor de 70 anos mostrou interesse e, apesar das dificuldades em manusear novos meios de comunicação, ele gravou uma música e se inscreveu. Além dele, uma assistente social também escreveu uma letra muito bonita. Então, com a extensão do prazo esperamos receber, pelo menos, umas 10 músicas, visto que temos muitos alunos de escolas públicas e particulares que podem mandar um material”, disse Galhardi.

As pessoas inscritas têm seus vídeos disponibilizados na internet, por meio do site do Londrina Pazeando (www.londrinapazeando.org.br). A quantidade de curtidas e visualizações dos vídeos serão levadas em consideração como um dos critérios de avaliação, além dos apontamentos dos jurados. “Além de ajudar os concorrentes a divulgar seus trabalhos, auxilia os interessados a ver o que já foi feito e a organização do 1º Festival de Música a divulgar o evento”, ressaltou o coordenador do Londrina Pazeando.

As músicas apresentadas no festival e a vencedora poderão ser utilizadas na divulgação dos eventos sobre a cultura da não violência. As bandas e os músicos também terão suas apresentações gravadas e postadas no canal da organização Londrina Pazeando, no You Tube.

Como se inscrever - Os maiores de 18 anos devem se inscrever no Compaz, que fica na sede do Sincoval, na Rua Governador Parigot de Souza, 220. Aqueles que se encaixam nas categorias infantil (crianças de até 12 anos) e adolescente (de 12 a 18 anos de idade), podem fazer a inscrição nas escolas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Núcleo Regional de Educação e SINEPE.

Para participar é preciso preencher a ficha de inscrição e gravar a música inédita, de até 5 minutos, em CD ou DVD. Os aparelhos celulares com filmadoras também podem ser utilizados para a gravação dos produtos.

Podem participar estudantes das escolas públicas e particulares, assim como cantores e músicos profissionais. Para isso, é preciso enviar materiais de qualquer ritmo como sertanejo, pop, rock, rap, pagode e outros, desde que eles abordem a cultura de paz e da justiça restaurativa.

Inspiração para as músicas - Quem deseja se inspirar para escrever as letras das musicais pode utilizar o material de apoio disponível no site do Londrina Pazeando e no canal do You Tube, clicando em “Canal de Músicas”. Os vídeos dos inscritos já estão disponíveis no mesmo local.

As letras e melodias devem estimular o respeito entre as pessoas, a cooperação entre as nações, o fim do preconceito e da discriminação entre classe, gêneros e raça, e que promovam o diálogo como solução para os conflitos e o fim da violência. A expectativa é que o festival estimule a reflexão e a mudança do comportamento com relação a cultura da não-violência.

Avaliação - Todo o material enviado será analisado por uma comissão técnica que avaliará os melhores trabalhos. Eles vão se apresentar durante o 1º Festival de Música, que acontecerá no dia 28 de setembro, a partir das 19 horas, na Igreja Nova Aliança, na Rua Cuiabá, 48, esquina com Rio Grande do Norte, no Centro. De forma paralela será realizada a 13ª Noite da Cultura de Paz.

