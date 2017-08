Programa Paraná Fala Inglês abre inscrições

Estudantes, professores e servidores podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira (7) para os cursos de inglês ofertados pelo Programa Paraná Fala Inglês, que tem o objetivo de promover a internacionalização das instituições do ensino superior do Paraná. As ações da segunda etapa do programa terão início a partir de setembro, com nove turmas de 20 alunos cada. As inscrições vão até o dia 15 de agosto no endereço https://ppfiuel.wixsite.com/meusite/inscricoes, direcionadas aos cerca de 2 mil interessados que responderam ao questionário de levantamento de demanda na instituição.

O investimento previsto é de R$ 75,00, referentes ao custo do material didático que será utilizado durante todo o semestre. As aulas das primeiras turmas serão realizadas entre 14 de setembro e 21 de dezembro deste ano.

Segundo a coordenação do programa na UEL, estudantes e professores terão cursos direcionados ao desenvolvimento da proficiência visando a interação em situações de comunicação específicas da esfera acadêmica. Serão ofertados cursos como apresentação oral em eventos, escrita de abstract, leitura de textos acadêmicos; elaboração de projetos de pesquisa e preparação para exames internacionais, sendo que a proficiência básica em inglês ficará a cargo do Laboratório de Línguas.

Para os agentes universitários, a prioridade será o desenvolvimento de habilidades linguísticas (ler, ouvir, falar e escrever) em nível intermediário, possibilitando aos participantes o contato com a língua inglesa em situações de comunicação que fazem parte da rotina de trabalho na UEL.

Os cursos serão ofertados semestralmente, durante os próximos dois anos contemplados na segunda etapa do programa e cada participante poderá cursar no máximo dois semestres. O propósito é atender um número maior possível de integrantes da comunidade universitária.

Mais informações no endereço https://ppfiuel.wixsite.com/meusite ou pelo e-mail ppfi.uel@gmail.com.

Agência UEL