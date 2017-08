Projeto Mulheres do Café é apresentado em encontro no México

O projeto Mulheres do Café do Norte Pioneiro será apresentado na Cúpula Latinoamericana do Café, o evento mais importante da América Latina para o setor cafeeiro. O encontro acontece na cidade de Puebla, no México, entre os dias 3 e 5 de agosto. Desenvolvido pelo Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) em 12 municípios da região, o projeto busca incentivar o cultivo de bebidas especiais por mulheres.

A extensionista da Emater Luciana de Moraes representa, no encontro, as 200 mulheres que participam do projeto. Junto à cúpula, também é realizada a V Convenção Internacional da Aliança Internacional das Mulheres do Café (IWCA, da sigla em inglês). O evento conta com workshops e palestras sobre a participação feminina na cadeia do café e tem o objetivo de fortalecer a presença da mulher em todos os setores de produção e comercialização da bebida.

O projeto paranaense foi criado em 2013 para melhorar a qualidade do café produzido no Norte Pioneiro, a renda dos produtores e valorizar o trabalho feminino na agricultura familiar. Os grupos são supervisionados por 11 técnicos da Emater.

E os resultados já podem ser percebidos. Participantes do Mulheres do Café foram as principais vencedoras nos últimos dois anos do Qualidade do Café do Paraná, concurso promovido pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para valorizar a bebida produzida no Estado.

CÚPULA – Capacitações, conferências, fóruns, cursos e feira estão na programação da Cúpula Latinoamericana do Café. O evento reúne produtores, exportadores, baristas, tostadores e outros profissionais envolvidos na produção e comercialização de café de dez países da América Latina.

Entre os objetivos do encontro estão a troca de experiências entre os países produtores e exportadores de café; fomentar a criação de negócios internacionais relacionados ao produto e a capacitação dos profissionais envolvidos na cadeia do café para ampliar a rentabilidade e a produtividade de seus negócios.

AEN