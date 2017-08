No sábado, 05 de agosto, o comércio de rua de Londrina abrirá das 9 às 18 horas. No domingo, 06, as lojas permanecem fechadas, e voltam a atender normalmente na segunda-feira, 07, das 8 às 18 horas.

Shoppings

Nos shoppings o atendimento será das 10 às 22 horas. No domingo, a praça de alimentação e lazer abre das 11 às 22 horas e as lojas funcionam das 14 às 20 horas.

ASCOM/ACIL