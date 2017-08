Handebol de Londrina disputa terceira etapa do estadual

O handebol MRV Unicesumar Paiquerê Londrina viaja este final de semana para Campo Mourão, onde disputará a terceira etapa do Campeonato Paranaense Chave Ouro. Após duas vitórias no final de semana passado, a equipe londrinense terá dois jogos difíceis pela frente. Sábado (05) enfrenta a equipe da casa, que tem 100% de aproveitamento na competição. No domingo (06), Londrina enfrenta a equipe de Corbélia.

A campanha londrinense no campeonato estadual é muito boa. Em quatro jogos foram três vitórias e apenas uma derrota, para a equipe de Maringá, por apenas um gol. O técnico da equipe, Giancarlos Ramirez, está otimista para os próximos jogos “Serão dois jogos muito difíceis, em especial contra a equipe de Campo Mourão. Eles têm jogadores muito experientes e que já disputaram a Liga Nacional, enquanto estamos com uma equipe muito nova, porém muito bem taticamente e fisicamente. Espero que consigamos dois bons resultados para dar um passo rumo à classificação”.

Agende!

Na próxima quinta feira (10), Londrina estreia na Liga Nacional de Handebol, pela Conferência Sul Sudeste. O jogo inaugural da Liga será diante do atual campeão pan-americano, o E.C. Pinheiros. A partida ocorrerá no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez (Moringão) às 20h. O ingresso custará R$2,00 e será vendido na bilheteria, que estará aberta a partir das 19h.

ASCOM/Handebol