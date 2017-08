HU recebe emenda no valor de R$ 100 mil

O deputado federal Diego Garcia (PHS), líder do partido na Câmara Federal, fez visita ao Hospital Universitário (HU) nesta sexta-feira (4), para anunciar a liberação de R$ 100 mil - recurso já empenhado, em emenda de sua autoria. A verba deve ser usada na aquisição, entre outros, de monitor de débito cardíaco, litotridor urológico intracorpóreo e poltronas de descanso para acompanhante.

Após a solenidade, Diego Garcia conheceu o ambulatório de Fisioterapia do HU/CCS,e ouviu da direção do HU uma reivindicação: a ajuda para conseguir a aprovação do projeto de Centro de Reabilitação do HU junto ao Governo Federal, que pelo valor da obra só pode ser conquistado com a força de toda a bancada paranaense.

A superintendente do HU, Beth Ursi, ressaltou, a importância de "nossos apoiadores" visitarem o hospital. "Toda vez que eles nos fazem uma visita o encanto pelo HU é imediato", comenta. A superintendente vê no deputado um potencial parceiro para o futuro: "Esperamos que, junto com a equipe do HU, o deputado possa ajudar a manter, qualificar e aumentar o nosso padrão de qualidade no atendimento a toda a população, que se estende pelos mais de 240 municípios do Paraná e de diversos outros estados".

O deputado Diego Garcia lembrou que já esteve no HU em 2001, quando era jogador de futebol. "Disputei uma cabeçada com um colega de treino, fui acordar aqui no HU. Fui muito bem atendido", recorda. "Mas hoje, realmente, fiquei impressionado ao caminhar por aqui, e sensibilizado com o HU. Por isso, quero continuar contribuindo para que o HU melhore sempre esse serviço de qualidade?.

A reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão, destacou a presença do deputado como "um momento muito significativo", e agradeceu a sensibilidade com que procura se relacionar com o HU. "O deputado tem pautado por vontade política que depende dessa sensibilidade. Espero que seja um político que faça a diferença, que saiba interpretar as necessidades do HU e de toda a região".

Agência UEL