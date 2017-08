É Segunda Campeã! Tubarão encara o Vila Nova hoje em confronto direto pelas primeiras posições

É hoje. Pela primeira vez uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro fará parte da Segunda Campeã, famosa data das rodadas da primeira divisão nacional que contam inclusive com cobertura do programa “Bem, Amigos”, do Sportv. Agora, a equipe principal do Londrina Esporte Clube é que estará em campo. O desafio no Estádio do Café é contra o Vila Nova. Começa às 20h desta segunda-feira (7).

Ingressos

Segunda-Feira Campeã oferece ingressos antecipados a partir de R$ 20

A partida encerra o primeiro turno da Série B. Uma vitória pode levar o Tubarão a um lugar entre os líderes, à beira da zona de acesso à Série A do Brasileirão. Com 27 pontos conquistados, o LEC começou a semana na décima posição. América Mineiro (36 pontos), Internacional (33), Ceará (31) e Juventude (31) são os quatro primeiros. O Vila Nova é o quinto colocado, com 29 pontos.

“Será um jogo difícil, contra um time que, como nós, está brigando para entrar no G4”, avalia o atacante Carlos Henrique, que deve ter a primeira chance como titular ao herdar a vaga de Jonatas Belusso. “Espero aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível. Acredito que venho entrando bem nos jogos em que o time precisou. Consegui fazer dois gols muito importantes. Vou procurar ajudar minha equipe cumprindo meu papel, seja fazendo gols, dando passes ou mesmo correndo em campo”, afirma.

“Sabemos bem da dificuldade que vai ser o jogo”, analisa o lateral-direito Reginaldo. “Acredito que vá ser um jogo de paciência. Você pode ver que os times que estão jogando fora de casa estão vindo com uma proposta de jogar bastante fechado. Por isso, temos que paciência, tranquilidade, trabalhar bem a bola para, quando tiver as oportunidades, ser cirúrgico e fazer os gols”, acrescentou o jogador. Juntos, Carlos Henrique e Reginaldo já fizeram três dos 28 gols do LEC no BR Série B. E sempre que marcaram, o Alviceleste venceu. O lateral anotou o terceiro da vitória por 3 a 1 sobre o ABC. Já os dois do atacante definiram as vitórias sobre Goiás e Guarani. No total, 13 atletas diferentes anotaram pelos londrinenses na competição.

“Nós estipulamos uma meta e estamos muito próximos dela”, destaca o técnico Cláudio Tencati com relação ao jogo. “E essa pontuação neste jogo será necessária para que possamos cumprir essa meta. Esses dois jogos fora de casa [contra Guarani e América Mineiro] demonstraram que nossa equipe pode ser forte não só agora no encerramento do primeiro turno, como no returno também e brigar por um possível acesso”, encerra.



Para a partida de daqui a pouco, o treinador volta a contar com o lateral-esquerdo Ayrton, que não enfrentou o América Mineiro devido ao acúmulo de três cartões amarelos. O atacante Jonatas Belusso estaria suspenso da partida, mas não vai mais defender o Tubarão na temporada já que acertou sua transferência para o Al-Shabab, da Arábia Saudita. Já Igor Miranda também não deve mais atuar no BR Série B, pois será submetido a uma cirurgia no joelho devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

7 de agosto de 2017

LONDRINA x VILA NOVA

Campeonato Brasileiro da Série B – 19ª rodada

Local: Estádio do Café, em Londrina

Início: 20h

Ingressos: a partir de R$ 20,00. Mulheres não pagam para o setor de arquibancada

Previsão do tempo para a partida: Céu limpo. Temperatura: 21ºC.



Árbitro: Diego Pombo Lopez (CBF/BA)

Árbitro assistente 1: Marcos Welb Rocha de Amorim (CBF/BA)

Árbitro assistente 2: José Carlos Oliveira dos Santos (CBF/BA)

Quarto árbitro: Leonardo Sígari Zanon (CBF/PR)

Analista de campo: Helio Henrique de Camargo (CBF/PR)

ASCOM/LEC