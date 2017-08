Começam quinta-feira (10) as inscrições do Vestibular 2018 da UEL

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) abre na próxima quinta-feira (10) as inscrições do Processo Seletivo Vestibular 2018 da UEL. O período de inscrição termina em 11 de setembro. Inscrições somente por meio do endereço eletrônico da Cops - cops.uel. O valor da taxa de inscrição é de R$ 146,00.

Após preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário para pagamento do preço público da inscrição. São ofertadas 2.482 vagas em 53 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações, sendo que outras 598 serão ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

O Manual do Candidato do Processo Seletivo Vestibular 2018, que detalha a regulamentação e os procedimentos durante a realização das provas, os programas das disciplinas e demais informações relevantes, já está disponível no endereço eletrônico Manual do candidato.

Provas - A Prova de Habilidades Específicas para o curso de Música será aplicada em 24 de setembro, das 8 às 11 horas, e das 14 às 18 horas. O resultado sai em 29 de setembro no site da Cops. Já a primeira fase está marcada para 29 de outubro, das 14 às 18 horas, com Provas de Conhecimentos Gerais. A Cops divulga o resultado da primeira fase dia 17 de novembro, às 17 horas, também no endereço www.cops.uel.

A Cops aplica as provas da segunda fase em 3 de dezembro, das 14 às 18 horas - Provas de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. Em 4 de dezembro, a UEL aplica a Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos, das 14 às 18 horas.

No dia seguinte, 5 de dezembro, das 8 às 11 horas, e das 14 às 18 horas, serão aplicadas as Provas de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico.

Resultado - O resultado final do Vestibular 2018 sai em 24 de janeiro, ao meio dia, com a divulgação da primeira lista de convocados.

Agência UEL