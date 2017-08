Alta nos combustíveis deixa GNV ainda mais vantajoso no Paraná

O anúncio do aumento da tributação sobre os combustíveis teve efeito imediato nas bombas dos postos de gasolina do Paraná. Em Curitiba, o preço da gasolina nas duas últimas semanas subiu até 70 centavos em alguns casos. Os valores do litro do etanol e do diesel também sofreram alteração e quem tem o veículo convertido para o Gás Natural Veicular (GNV) acaba economizando ainda mais na hora de abastecer.

De acordo com o sistema de levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio* do litro da gasolina para o consumidor paranaense é de R$ 3,687, enquanto o metro cúbico do GNV tem preço médio de R$ 2,567 no Estado. Com o rendimento previsto (13 km/m³ de gás natural, 10 km/l de gasolina e 7 km/l de etanol), para rodar 100 quilômetros com o GNV, o motorista gasta cerca de R$ 19,45, enquanto que com a gasolina o custo é de aproximadamente R$ 34,46 e com o etanol de R$ 35,84, já que o preço médio deste último é de R$ 2,688 nos postos do Paraná. A economia com o uso do GNV chega a 46% em relação ao etanol e a 44% no comparativo à gasolina.

Além da economia na hora de abastecer, o gerente da Companhia Paranaense de Gás (Compagas), Mauro Melara, lembra que carros com GNV também têm desconto no IPVA, já que para os carros movidos a gás natural o custo do imposto é de 1% sobre o valor do veículo, perante os 3,5% do valor sobre os veículos movidos a gasolina e/ou álcool. “Em média, para você converter seu veículo para GNV, custa de R$ 3 mil a R$ 4 mil, mas é um investimento que é recuperado em poucos meses e a economia continua”, garante. No site da Compagas é possível fazer as contas no Simulador de Economia: compagas.com.br/simulador-de-economia-gnv.

A Compagas é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural no Paraná,e atualmente conta com 36 postos revendedores de GNV, nas cidades de Curitiba, Campo Largo, Colombo, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa e São José dos Pinhais, e um em Londrina comercializa o gás fornecido pela GasLocal. São mais de 34 mil veículos que já utilizam o gás natural no estado e 17 oficinas credenciadas pelo INMETRO para efetuar a conversão.

COMPAGAS - Concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Estado do Paraná. Empresa de economia mista, tem como acionista majoritária a Companhia Paranaense de Energia - Copel, com 51% das ações, a Gaspetro, com 24,5% e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 24,5%. Em março de 2000, a empresa passou a ser a primeira distribuidora do Sul do país a fornecer o gás natural aos seus clientes, com a inauguração do ramal sul do gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). Atualmente, a Compagas conta com mais de 37 mil clientes dos segmentos residencial, comercial, industrial, veicular e geração de energia elétrica e está presente em 17 municípios: Araucária, Curitiba, Campo Largo, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, São Mateus do Sul, Pinhais, Campina Grande do Sul, Paranaguá, Londrina, Carambeí e Castro.

*Os valores da ANP são levantados semanalmente. O registro é da avaliação de 23/07/2017 a 29/07/2017.

AEN