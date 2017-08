Vídeo alerta para comportamento dos jovens no trânsito

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) lança um novo vídeo da série Dias Inesquecíveis, parte de campanha publicitária que fala sobre amor, lembranças e acidentes de trânsito. No mês de agosto, em função do Dia dos Pais, a instituição chama atenção dos filhos para o cuidado com a vida e traz a história real de Saulo, filho de Jaime Claudino que completaria 30 anos em 2017, mas morreu em um acidente de trânsito em abril do ano passado.

Ao voltar de uma festa, o carro em que Saulo e um amigo estavam foi atingido por um ônibus que não respeitou o sinal vermelho. “Meu filho morreu e o amigo dele foi parar na UTI, com sequelas graves. Hoje eu sinto falta dele e da vida que eu tinha com ele, de estar presente, de cuidar dele. Porque é isso que os pais fazem mesmo quando os filhos já estão grandes ou casados”, disse Jaime. “É importante que os motoristas prestem mais de atenção no trânsito, respeitem os limites de velocidade. Meu filho não vai voltar e eu não gostaria que nenhum pai sentisse essa dor”, alerta.

Em 2017, houve uma queda de 15% no número de infrações por avançar o sinal vermelho no Paraná. No primeiro semestre de 2016, foram registradas 102.615. Neste ano, no mesmo período, os números foram 86.722. Com isso, a infração ocupa a 5 ª posição do ranking de infrações no Estado.

“Apesar da queda, os números ainda são preocupantes. Essa postura de avançar sinal vermelho geralmente está associada a direção em alta velocidade o que aumenta as chances de perder o controle do veículo, causando graves acidentes ou até mesmo morte”, alerta o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

Confira o vídeo:

CAMPANHA - O novo vídeo do Detran, produzido com a Secretaria de Estado da Comunicação Social, faz parte de uma campanha extensa que deve abordar grandes datas comemorativas. A primeira peça foi lançada em maio, para o Dia das Mães. Em junho, a autarquia chamou atenção dos casais em homenagem ao Dia dos Namorados. Até o fim do ano ainda serão divulgados mais dois vídeos em destaque ao Dia das Crianças e ao Natal.

AEN