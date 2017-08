Tamarana: Conselho de Desenvolvimento completa diretoria com eleição marcada para esta quinta-feira

O Conselho de Desenvolvimento Municipal de Tamarana* agendou reunião para esta quinta-feira (10), a partir das 8h30, no plenário da Câmara de Vereadores (Rua Ancião Vicente Sutil de Oliveira, 141, Centro). Uma das pautas do encontro é a eleição do 1º e 2º secretários da entidade. Desse modo, a diretoria do grupo estará completa.

Durante a reunião, ainda começarão a ser debatidas questões inerentes ao Plano Diretor de Tamarana, tal como a possibilidade de ampliação do zoneamento urbano do município.

Além de membros do Executivo e Legislativo locais, representantes de associações de moradores, sindicatos e demais entidades também foram convidados para a agenda. A Prefeitura de Tamarana ressalta que a participação da comunidade é fundamental no processo de aperfeiçoamento do planejamento urbano do município.

Diferentemente do que havia sido divulgado, o nome oficial da entidade é Conselho de Desenvolvimento Municipal, e não Conselho Municipal de Desenvolvimento.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp/PMT