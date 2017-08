Mais um motorista é multado por descarte irregular em Londrina

Na manhã do último sábado (5), agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) autuaram o motorista de um veículo Volkswagen Saveiro em ponto de descarte irregular, na Avenida Angelina Ricci Vezozzo, região norte de Londrina. A penalidade foi imposta depois que fiscais à paisana, com o apoio da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) e da Força Verde, impediram o condutor de despejar no local cerca de 1 metro cúbico de resíduos da construção civil.

Além da multa, o cidadão foi notificado a apresentar à companhia um documento que comprove a destinação ambientalmente adequada do material. Caso não o faça no decorrer desta semana, o responsável pode receber nova autuação.

Segundo a coordenadora de fiscalização da companhia, Josiane Correia, a justificativa do indivíduo para a disposição ilegal dos detritos foi a de que “a área não possui placas proibido jogar lixo”. “Trata-se de uma discurso completamente equivocado. É inadmissível esse entendimento de que o cidadão deve preservar apenas os locais onde existem inscrições de advertência”, afirmou.

De acordo com o Código de Posturas do Município, Lei 11.468/2011, fazer o descarte incorreto de quaisquer resíduos em logradouros públicos ou espaços particulares é considerado infração. A prática pode render multa de até R$ 3 mil e, quando considerada crime ambiental, o valor da penalidade chega à casa dos R$ 50 milhões.

Este é o segundo flagrante feito pela CMTU em menos de uma semana. Na última quarta-feira (3), um cidadão que realizava o despejo de galhos e troncos de árvores na Rua da Águia Imperial, também na região norte, foi autuado após fugir da abordagem dos agentes. Mesmo tendo se evadido do local após a chegada da fiscalização, o homem foi multado com base na placa do veículo utilizado no transporte da sujeira.

Denúncias de despejo clandestino podem ser feitas na CMTU pelo telefone 3379-7900. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Fora desses horários, os moradores podem entrar em contato com a Guarda Municipal (GM), no número 153.

