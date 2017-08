Londrina é superado pelo Vila Nova

A equipe principal do Londrina Esporte Clube foi superada pelo Vila Nova na noite desta terça-feira (7), no Estádio do Café. Os goianos chegaram ao gol da vitória no segundo tempo, com Alípio. A partida foi a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o Tubarão ficou com 27 pontos. Está na décima colocação do torneio. América Mineiro (36 pontos), Internacional (33), Vila Nova (32) e Ceará (31) estão na zona de acesso à Série A.

O próximo compromisso do time londrinense agora é fora de casa. Às 16h30 deste sábado (12), enfrenta o Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Serão quatro sessões de treinos até o duelo. A primeira delas na tarde desta terça-feira (8), no CT da SM Sports.

O jogo

Melhor em grande parte da partida, o Londrina não conseguiu transformar a superioridade em vantagem no placar. No primeiro tempo, as oportunidades pelo alto foram melhores. Por pouco Édson Silva, Gustavo Silva e Wellisson não colocaram o LEC na liderança em tentativas de cabeça.

Domínio que seguiu também no início do segundo tempo, quando Carlos Henrique, Artur e Romulo quase marcaram. Mas bastou uma desatenção para o Vila Nova abrir o placar. Aos 10 minutos, Gastón lançou Alípio, que em condições de jogo dominou, invadiu a grande área e tocou na saída do arqueiro londrinense.

O Tubarão partiu então para o ataque em busca do empate e jogou a maior parte do tempo da etapa final no campo de defesa do adversário. Em cobrança de falta, Carlos Henrique chegou a acertar o travessão do time vermelho de Goiânia, que soube se defender bem das investidas do Londrina e levar os pontos para o Centro-Oeste.

ASCOM/LEC