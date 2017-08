Concurso que escolherá capa de aniversario da sexy tem Vanusa Hoppe na liderança

A eterna miss bumbum tem mais de 40% do total de votos e vai despontando como favorita a levar o prêmio que é estampar a revista.

Ela é morena e chama a atenção por onde passa, com diversos feitos Vanusa que já foi miss bumbum e musa do carnaval 2017 mais recentemente, agora está prestes a realizar o seu maior sonho. Estampar a capa da revista Sexy. Para isto a revista está realizando um concurso onde 18 meninas estão disputando entre si para ver quem será a grande campeã de votos o que dará o direito a ser a edição de aniversário da revista no mês de Novembro. “Estou mobilizando todas as minhas redes sociais pedindo voto

para todos, fora as votações que estão ocorrendo de forma espontânea estou bem contente mais ainda tem muito tempo de votação.” O concurso vai até o dia 02 de Outubro com votação aberta a qualquer pessoa que queira votar no site da própria revista. Vanusa diz que vai se empenhar até o fim para que a grande vantagem em sua votação permaneça até o fim do concurso. Para quem é fã vale a pena aguardar quem sabe finalmente não vejamos as curvas da bela morena estampando a revista.

Elias Tavares/E.T.Eventos

