​​​​​​​Fernanda Lacerda arranca elogios com look e exalta próxima tendência

Fernanda Lacerda, a "Mendigata", arranca elogios com look e exalta próxima tendência da moda que trará maior contato com a natureza

A modelo Fernanda Lacerda, famosa pela personagem "Mendigata" no programa "Pânico na Band", arrancou elogios com seu novo look, o qual ela fez questão de explicar.

"A próxima tendência que virá com tudo é uma pegada mais em elementos naturais, maior contato com a natureza. Aqui tem um estilo bastante sensual, mostrando o corpo, mas com tecidos delicados e bem femininos. É uma mescla do natural com o clássico, já que a bolsa traz um elemento clássico e colorido ao visual, deixando o look próprio para uma festa na praia com muito estilo", detalha a beldade de 28 anos.

(MF Press Global)

