Há seis anos e meio, Bella Falconi publicava pela primeira vez no Instagram para revolucionar o mundo fitness

Há mais de seis anos e meio, para ser mais exato no dia 15 de janeiro de 2011, Bella Falconi publicava sua primeira foto no Instagram. Um ato despretensioso, no entanto, revolucionou o mundo fitness nas redes sociais para sempre, uma vez que a morena atualmente com 32 anos é considerada uma das pioneiras no uso da rede social para dar dicas de saúde, alimentação, além de conselhos valiosos para musculação.

Hoje com mais de 3 milhões de seguidores em todas as suas redes sociais, Bella tornou-se um fenômeno no mundo das "Musas Fitness". Com uma bagagem pesada de experiência e estudos dentre elas inúmeras palestras - ela possui bacharelado em Nutrição e é mestranda em Nutrição pela Northeastern University, nos Estados Unidos -, a beldade possui uma credibilidade imensurável.

Todo esse crédito, no entanto, nunca foi utilizado para conquistar fama e dinheiro, muito pelo contrário. Bella Falconi também se destacou neste universo por prezar pela saúde de seus usuários e por uma forma de viver mais benéfica ao corpo.

(MF Press Global)

Clique nas fotos para ampliar