Receitas: Lasanha de Frango com Curry

Isabela ensina a preparar um delicioso prato para o Dia dos Pais

Ingredientes

2 colheres (sopa) de cebola picadinha

2 dentes de alho picadinhos

3 colheres (sopa) de óleo

800g de filé de frango em tirinhas

1 colher (café) de curry

salsa picadinha a gosto

Molho Branco

1 cebola (pequena) picadinha

1 xícara (chá) de farinha de trigo

5 colheres (sopa) de margarina (100g)

3 ½ litros de leite

sal e noz moscada ralada a gosto

5 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 embalagem de Lasanha Isabela Direto ao Forno (500g)

Modo de Preparo

Doure a cebola e o alho no óleo. Junte o frango e refogue bem até dourar. Acrescente o curry, a salsa, misture e reserve.

Molho Branco

Doure a cebola e a farinha na margarina. Junte, aos poucos, o leite mexendo sempre até engrossar. Tempere com o sal e a noz moscada.

Montagem

Numa forma retangular grande e alta nº 4 (30 x 43cm) espalhe o molho no fundo. Cubra com as folhas de Lasanha Isabela e com o molho. Espalhe o frango. Cubra com o molho reservado. Faça camadas de lasanha, molho, frango, terminando com lasanha, molho e queijo parmesão. Cubra com papel alumínio e leve ao forno (médio) préaquecido, por cerca de 45 minutos. Retire o papel e deixe por mais 5 minutos para dourar. Retire do forno e aguarde 5 minutos para servir.

Rendimento: 20 porções

(www.isabela.com.br)