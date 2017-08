Participando do "Dancing Brasil", Theo Becker revela sentimento de família

Em poucos momentos de sua carreira, o ator e apresentador Theo Becker esteve tão feliz quanto agora, participando do programa "Dancing Brasil", da TV Record. Alegre, o gaúcho é só elogios aos concorrentes.

"[Carlos] Bonow é meu irmão mais velho, aquele que me dá um conselho quando mais preciso. Conheço ele há anos, jogávamos futebol juntos. Já o Raphael [Sander] é ao contrário. Vejo ele como eu aos 30 anos, é meu irmão caçula. Torço muito por ele, não quero que aconteça com ele o que aconteceu comigo. A Lexa, em um ano e meio, vai ser maior a maior funkeira do Brasil porque ela é muito carismática. A Aline eu respeito muito. A Milene [Domingues] é puro amor e carinho, é um prazer ser amigo dela. Tenho o maior respeito e admiração pela Suzana Alves. Ela é uma das mulheres mais lindas do Brasil. A Jaqueline do vôlei é muito minha amiga. É uma pessoa agradável, engraçada, e está dançando muito bem. Assim como a Carla Prata. O Yudi, cara, que pessoa engraçada, um fenômeno", exalta o ator, antes de declarar seu carinho especial por Jesus Luz: "Não poderia esquecer do Jesus Luz, que virou meu irmão. Ele lembra muito um amigo meu que morreu. Gosto muito dele. Muito parceiro de conversar as mesmas coisas, a mesma energia".

Sobre a competição, Theo faz questão de ressaltar que todos ali formam uma família. "É muito fácil ser amigo de todos ali. Impressionante todos terem o mesmo pensamento, que é se dedicar ao máximo e sempre torcer um pelo outro. Não pensamos muito no prêmio e sim em crescer na carreira e dar o nosso melhor. Essa é a nossa prioridade. Somos uma família, e não só os famosos, mas os parceiros de danças também. Todo mundo é amigo", conta o ator de 40 anos.

Empenhado e feliz, Theo Becker afirma estar dando o máximo nos treinos e que este projeto é, de longe, o que mais gostou de participar. "Estou assistindo vídeos das minhas danças, mando sugestões para minha parceira e ela topa na hora. Estou me inteirando muito nesse projeto. É o trabalho que mais estou gostando de toda a minha vida pelo seguinte: é a vez que você mais se mexe em toda sua vida. Nem quando era criança me mexia tanto. A gente se move com disciplina, movimentos bem acabados. Meu corpo começou a se transformar agora, meu metabolismo está super acelerado. Estou cada dia mais magro e feliz. Uma nova pessoa está surgindo, um novo Theo está emergindo. Para mim é muito especial participar desse programa", completa ele.

"Sarah Lage, minha parceira, está sendo uma irmã na dança. É como se virássemos um só quando estamos dançando. Quando vejo ela parece que é a minha outra metade na dança. Somos um só em pensamento e em tudo", afirma Theo, que finaliza: "A presença da Xuxa é uma das coisas mais importantes para essa magia toda estar dando certo. Todo mundo que trabalha com ela vive um clima de muito amor. A produção também é nota 10 e o Sérgio Marone muito parceiro, amigo e agradável".

MF Press Global