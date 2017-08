Natani Lavagnolli esbanja beleza e sensualidade com nova coleção da Vipagi Lingerie com fotos feitas em Santiago do Chile

A modelo Natani Lavagnolli exibiu seu corpo escultural ao fazer um ensaio fotográfico como garota-propaganda da nova coleção da Vipagi Lingerie chamada "Você Sensacional".

A linha é inspirada na diversidade de mulheres como um todo, desde o corpo até a mente, diferenças que transformam a mulher em um ser único.

Foi pensando nisso que a nova linha de lingeries da Vipagi surgiu, buscando sempre realçar a beleza de cada cliente com peças inovadoras para todos os diversos biótipos. Os materiais também possuem texturas de tecidos distintas para dar aquele toque especial.

"Acreditamos que toda mulher é sensacional, sabemos da dificuldade de algumas em se sentir amada, especial do jeito que são. Com essa coleção, queremos mostrar que 'você é sensacional' do jeito que é", exalta a estilista Alessandra Nascimento Chaves Padovan.

