Paulo Cintura gera polêmica ao usar rede social para defender José Mayer das acusações de assédio: "Mexeu com um, mexeu com todos"

O apresentador de televisão Paulo Cesar Rocha, mais conhecido pelo personagem Paulo Cintura da "Escolinha do Professor Raimundo", "Escolinha do Barulho" e "Escolinha do Gugu", ganhou atenção das redes sociais após usar seu Facebook para defender o ator José Mayer, acusado de assédio sexual por parte da figurinista Su Tonani.

Em seu perfil, o comediante criticou a "hipocrisia das pessoas" que incriminaram Mayer sem nem antes saber a verdadeira história do caso. "Publiquei que existe quatro versões do caso; a dela [Su Tonani], a dele [José Meyer], a falsa, que sempre é da emissora, e a verdadeira. A verdadeira ainda irá aparecer", publicou Paulo.

Recebido com uma enxurrada de críticas, em sua maioria feminina, o apresentador decidiu usar grupos de WhatsApp para continuar sua defesa ao ator, que acabou conhecendo semana passada na fila do Detran, no Rio de Janeiro. "Mexeu com um, mexeu com todos", era o título principal da sua discórdia aos acusamentos recebidos pelo galã global.

MF Press Global