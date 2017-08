Universidades estaduais ofertam 5.309 vagas no vestibular de verão

Três universidades estaduais estão com inscrições abertas para o vestibular de verão 2018. Juntas, ofertam 5.309 vagas. Na Universidade Estadual de Londrina (UEL) o prazo de inscrição segue até o dia 11 de setembro e deve ser feita pelo site www.cops.uel.br. A taxa é de R$ 146,00. São ofertadas 2.482 mil vagas.

Na Universidade Estadual Norte do Paraná (UENP) a inscrição pode ser feita até 1º de outubro. A taxa é de R$ 130,00. São 1.081 vagas e as inscrições são no endereço: vestibular.uenp.edu.br/2018.

Já a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) oferta 1.746 vagas nos campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. As inscrições vão até o dia 12 de setembro, no valor de R$ 100,00. Os interessados podem se candidatar no link: vestibular.unespar.edu.br.

Os candidatos podem solicitar isenção da taxa, seguindo a regra de cada edital. Esse é o primeiro ano que a UENP adere a políticas afirmativas de cotas sociorraciais, separando 40% das vagas, a UEL também segue o sistema, separando 45%.

PRÓXIMAS INSCRIÇÕES - A Universidade Estadual de Maringá (UEM) abrirá inscrições no dia 28 deste mês e a de Ponta Grossa (UEPG) começa no dia 8 de setembro. A Unioeste ainda está sem data definida, mas a previsão é para o mês de outubro.

