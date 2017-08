Paraná lança aplicativo para escolas da rede estadual

As 2,1 mil escolas da rede estadual de ensino ganharam na última semana, uma ferramenta que vai aproximar a comunidade do cotidiano escolar de mais de um milhão de estudantes. É o aplicativo Escola Paraná para consultas e acompanhamento escolar, que foi lançado pelo governador Beto Richa e a secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres.

Pelo smartphone, estudantes, pais e familiares poderão fazer consulta de notas, grade de aulas, eventos escolares (jogos, palestras, reuniões) e até interação com professores e colegas, via mensagens. A novidade foi desenvolvida pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) e já está disponível para sistemas Android e iOS.

“Esse aplicativo vai ajudar na interação entre os estudantes, vai melhorar o aprendizado e ajudará de todas as formas a rotina escolar. E também os pais poderão acompanhar mais de perto o desenvolvimento e o desempenho de seus filhos”, afirmou o governador Beto Richa.

COMUNIDADE – De acordo com a secretaria de Estado da Educação, professora Ana Seres, o aplicativo, além de facilitar e agilizar o acesso de alunos e suas famílias ao cotidiano escolar, tem como objetivo de aumentar a participação dos pais e responsáveis na vida escolar. “A participação e o envolvimento da comunidade na vida escolar é fundamental para o bom desempenho dos nossos estudantes e consequente melhoria dos índices educacionais”, disse a secretária. “Tanto que o programa Minha Escola Tem Ação – o Meta, estimula o envolvimento da comunidade. Essa nova ferramenta tecnológica é mais um apoio a nossos objetivos”, frisou.

BOLETINS - Uma das opções para os pais é acessar os boletins e as datas de provas dos filhos, por exemplo. “Assim os pais podem acompanhar o rendimento e monitorar a rotina de estudos dos seus filhos. Lembrando que a Secretaria da Educação disponibiliza conteúdos em seu site também, o que ajuda na preparação para os exames”, comentou a secretária.

INTERAÇÃO – Jacson Carvalho Leite, diretor-presidente da Celepar, afirmou que o projeto vem sendo desenvolvido há um ano e meio, com a missão de criar um novo canal de comunicação entre a escola, o estudante e as famílias. “Esse canal permitirá que seja estabelecida esta convivência, permitindo o acompanhamento do trabalho diário na escola”, disse. O objetivo da Celepar, de acordo com o diretor-presidente, é realizar essa evolução em todos os serviços públicos do Paraná.

PRÁTICO - Para acessar o aplicativo, basta entrar com o número da matrícula (estudantes) ou CPF (caso dos pais ou responsáveis). Na plataforma é possível fazer consultas de notas, calendário de avaliações, entrega de trabalhos, eventos da unidade (jogos, reuniões da APMF).

Os pais ou responsáveis podem fazer o acompanhando do desempenho do aluno por matérias e períodos, acessar a resumos dos horários de aulas, além de consultar quais matérias e até professores o aluno terá no dia.

AEN