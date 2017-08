Dia dos Pais: Celsinho e Sílvio participaram de ação em escola municipal de Londrina

A comemoração do Dia dos Pais foi em azul e branco na Escola Municipal Professor Carlos da Costa Branco, na zona sul da cidade. E o zagueiro Sílvio e o meio-campo Celsinho, atletas da equipe principal do Londrina Esporte Clube, marcaram presença no evento, que reuniu pais e alunos da instituição para um café da manhã especial na manhã de sábado (12).

O encontro contou ainda com gincanas e sorteios de brindes. Claro que também não faltaram os pedidos de autógrafos e fotos com os ídolos do time londrinense – tanto a meninada quanto os paizões chegaram a fazer fila para registrar o momento com os jogadores do LEC.

“O evento foi muito legal, também porque foi uma forma de os jogadores terem uma proximidade maior conosco, que somos torcedores”, elogiou o torneiro mecânico Aurélio Garcia, 47 anos, que esteve com a filha Maria Clara, aluna da 3ª série do Ensino Fundamental da escola. “Gostei muito de tirar fotos com os jogadores e também de jogar bola aqui”, disse a menina, vestida com a camisa do LEC e apaixonada por futebol. E ela garante: “Sempre torci pelo Londrina”.

“Os pais gostaram bastante e as crianças esta semana ficaram empolgadíssimas ao saber que os jogadores viriam para cá”, destacou a diretora da escola, Dilene Macedo Reis. “Foi um Dia dos Pais diferente, em que o nosso objetivo aqui na escola foi proporcionar um momento do pai com o seu filho. Tanto o Sílvio quanto o Celsinho foram muito simpáticos, educados. Nosso muito obrigado ao clube. Agradecemos muito por terem vindo”, completou.

“Nós precisamos desse contato com o torcedor”, destacou Celsinho. “Em um momento especial como este, você vê o sorriso das crianças e dos pais é algo muito bom para nós”, acrescenta. “Ficamos felizes com essa proximidade e espero que possamos contribuir cada vez mais”, disse Silvio. “Deixamos nosso abraço especial a todos os pais, não só àqueles que compareceram aqui ao evento, mas para todos os pais alvicelestes. Que todos tenham um feliz Dia dos Pais na companhia da família”, encerrou.

