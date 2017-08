Ontem foi dia dos pais. Então, depois de passar esse dia tão especial com a família, que tal estender as comemorações até está terça-feira? Para pais e filhos que são apaixonados pelo Tubarão, vamos dar um incentivo especial a vocês acompanharem o desafio da equipe principal do Londrina Esporte Clube diante do Brasil de Pelotas, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Quando a bola rolar no estádio a partir das 19h15, estará em curso a Promoção Meu Pai no Café! Veja como participar:

Para quem é Sócio Tubarão

1. Vá com o seu pai ou leve seu filho (a) ao estádio nesta terça-feira;

2. Faça uma foto ou vídeo ao lado do seu pai ou do seu filho (a) durante a partida contra o Brasil de Pelotas;

3. Poste no Facebook até as 18h de quarta-feira (16) com a hashtag #meupainocafe

4. Torça!

Os nossos jogadores vão escolher a melhor foto ou vídeo, que vai ganhar uma camisa oficial de jogo autografada!

Para não-sócios

1. Vá com o seu pai ou leve seu filho (a) ao estádio nesta terça-feira;

2. Faça uma foto ou vídeo ao lado do seu pai ou do seu filho (a) durante a partida contra o Brasil de Pelotas;

3. Poste no Facebook até as 18h de quarta-feira (16) com a hashtag #meupainocafe

4. Torça!

Os nossos jogadores vão escolher a melhor foto ou vídeo, que vai ganhar uma camisa retrô do Tubarão!

Participe!

Anotou? Então, esperamos por vocês no Estádio do Café! Quem é Sócio Tubarão tem acesso a todos os jogos do LEC sem pagar nada a mais por isso. Já para você que vai adquirir seu bilhete avulso, as vendas começaram ontem.

Um bom jogo e boa sorte!

ASCOM/LEC