Prefeitura inicia a revitalização do anfiteatro do Zerão

A Prefeitura de Londrina iniciou, nesta segunda-feira (14), trabalho de revitalização do anfiteatro do Zerão. Os serviços visam trazer mais segurança e comodidade para os frequentadores do local. A previsão é que as melhorias sejam concluídas em um prazo de, aproximadamente, 45 dias.

O chefe de Gabinete da Prefeitura de Londrina, Bruno Ubiratan, contou que a revitalização prevê readequações dos banheiros e melhorias nos encanamentos, reabertura da frente do anfiteatro, e recuperação das grelhas localizadas nas arquibancadas, além dos próprios bancos. “Além disso, o Município irá substituir as lâmpadas para garantir a iluminação adequada do anfiteatro, tudo com o objetivo de propiciar conforto aos usuários do local, seja para prática de esportes, lazer ou atividades culturais”, destacou.

Os serviços incluem também a instalação de brinquedos para um parquinho ao lado do anfiteatro, com bancos para descanso. “Faremos a recuperação dos corrimãos e a pintura de todo o espaço, tornando o anfiteatro ainda mais agradável”, disse Ubiratan.

Devem participar da ação de revitalização do anfiteatro do Zerão a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), as secretarias municipais de Obras e Pavimentação (SMOP) e de Cultura (SMC).

Sobre o local - A área de lazer conhecida por Zerão é integrada por uma pista de caminhada, quadras poliesportivas e áreas gramadas. No espaço, também fica situado o anfiteatro Reverendo Jonas Dias Martins, conhecido como Concha Acústica do Zerão, com capacidade para 6.000 pessoas sentadas e um estacionamento com aproximadamente 220 vagas. O local tradicionalmente abriga diversas manifestações artísticas, culturais e esportivas, voltadas a toda comunidade de Londrina e região.

