Prefeito Marcelo Belinati recebe secretário estadual para discutir a saúde em Londrina

O Secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, juntamente com o deputado estadual Tiago Amaral, estiveram reunidos no final da tarde de sexta-feira (11), com o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, para detalhar um plano estratégico de saúde para o Município. Durante a reunião, no gabinete do prefeito, foram debatidos os projetos para a área de saúde para Londrina, que Marcelo está pleiteando junto aos governos estadual e federal.

Antes de se encontrar com o prefeito, Caputo Neto, juntamente com Felippe Machado e a diretora da 17ª Regional de Saúde, Terezinha de Fátima Sanchez, percorreram por várias obras da área de saúde do Estado que estão sendo executadas em Londrina. “Pretendemos fazer uma revolução na área de saúde em Londrina com os projetos que estão sendo desenvolvidos e que serão realizados em breve no município”, afirmou Marcelo Belinati, com o referendo de Caputo Neto, que se comprometeu em ajudar a melhorar ainda mais a estrutura da saúde municipal.

O encontro de trabalho foi acompanhado pelo ex-secretário municipal de Saúde e integrante do Conselho Deliberativo do Hoftalon, o médico Luiz Soares Khoury, pelo diretor do hospital, Nobuaki Hassegawa, sua esposa Regina Hassegawa, e o superintendente-administrativo Adriano Antunes.

N.com