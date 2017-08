Centros de Convivência abrem novas turmas do curso “Idoso Conectado”

Com o objetivo de auxiliar as pessoas acima de 60 anos com o uso de celulares e seus aplicativos, a Secretaria Municipal do Idoso abriu novas turmas do “Projeto Idoso Conectado - Celular, redes sociais e aplicativos”. No CCI Oeste o curso iniciará na quarta-feira (16), na Rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes, e no CCI Leste será na quinta-feira (17), na Rua Gabriel Matokanovic, 260, no Jardim da Luz.

Ao todo serão realizados quatro encontros em cada local, sempre das 14 às 16 horas. No CCI Oeste será sempre nas quartas-feiras. Os idosos podem se inscrever por meio do telefone (43) 3375-0334. No CCI Leste os encontros serão nas quintas-feiras e, neste caso, as inscrições podem ser feitas no telefone (43) 3375-0307.

O curso é gratuito e foram disponibilizadas 15 vagas por turma. Porém, como a procura é grande haverá listas de espera nos dois locais. O ministrante das aulas será o gerente de Atenção à Pessoa Idosa, Cleir Brandão. Para participar, é necessário que os idosos levem celular smartphone.

Segundo a secretária municipal do Idoso, Nadia Oliveira de Moura, o objetivo da formação é possibilitar que os idosos tenham mais conhecimento sobre os aparelhos celulares e os aplicativos disponíveis no mercado, mantendo-os incluídos digital e socialmente, possibilitando que eles tenham mais autonomia e acesso à informação.

Brandão informou que serão repassadas tanto orientações básicas, sobre como ligar o aparelho, fazer ligações e adicionar novos contatos, até manusear aplicativos e redes sociais. “Além disso, muitos idosos têm demandas específicas, que podem ser levadas para o curso”, lembrou.

N.com