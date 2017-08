Casa da Mulher abre inscrições para curso de confecção de tapete

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio da Casa da Mulher - Centro de Formação e Ações Integradas-, está com inscrições abertas para a oficina de crochê básico para a confecção de tapetes. As aulas serão realizadas nos dias 21, 23 e 24 de agosto, na sede da Casa, que fica na Rua Máximo Perez Garcia, 340 (esquina com a Avenida São João).

As interessadas podem se inscrever pelo (43) 3378-0111. As vagas são limitadas e as aulas serão ministradas pela professora Iraci da Silva Silveira. Elas acontecerão das 14h às 16h. O curso é gratuito, sendo que é destinado, preferencialmente, às mulheres acima de 18 anos em vulnerabilidade social e econômica.

A Casa da Mulher é um espaço voltado à capacitação das mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O local busca realizar atividades formativas, preventivas e profissionalizantes, possibilitando uma fonte alternativa de renda para as participantes.

