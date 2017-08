Banco Central homologa nova diretoria da Fomento Paraná

O Banco Central do Brasil comunicou à Fomento Paraná nesta segunda-feira (14) que foi homologada a eleição dos novos membros da Diretoria e do Comitê de Auditoria da instituição financeira estadual para o período de 2017-2019. A eleição foi realizada em reunião do Conselho de Administração e Assembleia Geral Ordinária de 25 de abril de 2017.

O novo diretor-presidente da instituição financeira estadual é o advogado paranaense Vilson Ribeiro de Andrade, que possui vasta experiência no setor bancário, tendo sido o principal executivo da HSBC Seguros Brasil, entre outros cargos na instituição, na qual fez carreira desde o antigo Bamerindus.

O empregado de carreira da Fomento Paraná, Claudio Massaru Shigueoka, engenheiro de formação, é o novo diretor administrativo e financeiro. O administrador de empresas Luiz Malucelli Neto assume o cargo de diretor de Mercado.

Permanecem na diretoria da Fomento Paraná o advogado Clemenceau Merheb Calixto, responsável por Operações do Setor Privado; o engenheiro Omar Sabbag Filho, na área de Operações do Setor Público; e o advogado Samuel Ieger Suss, como diretor Jurídico.

Para o Comitê de Auditoria foram referendados os nomes de Arwed Baldur Kirchgassner e Francisco Xavier de Oliveira, que terão o mesmo período de mandato como membros efetivos.

Ainda faltam ser aprovados os nomes indicados para o Conselho de Administração.

NOVO PRESIDENTE — Vilson Ribeiro de Andrade, que completa 69 anos em setembro, é graduado em Direito e possui especialização em Direito Constitucional e Administrativo (PUC/SP), Direito do Consumidor (Colônia Insurance, Alemanha) e em Negociação e Gestão Empresarial (HSBC Holding, Inglaterra).

Fez carreira no antigo Banco Bamerindus, na área de seguros, tornou-se diretor nacional de Comercialização da HSBC Seguros Brasil e foi CEO (Chief Executive Office) da HSBC Seguros Brasil no período de 2003 a 2006.

Desde 2010 vinha atuando na advocacia como sócio, diretor e responsável pelo planejamento estratégico de um conceituado escritório em Curitiba, além de ministrar palestras e módulos de MBA na cadeira de Gestão Empresarial.

