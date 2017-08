Confira a lista dos atletas convocados para a partida contra o Brasil de Pelotas

Vinte e três atletas têm a missão de logo mais à noite levar a equipe principal do Londrina Esporte Clube à vitória no Estádio do Café. Às 19h15 desta terça-feira (15), o Tubarão encara o Brasil de Pelotas pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os ingressos seguem à disposição do torcedor, que a partir de R$ 10,00 pode assistir ao jogo no Café.

A lista conta com o retorno do meio-campo Celsinho, que está de volta após cumprir suspensão automática devido ao acúmulo de três cartões amarelos. Por esse mesmo motivo, o volante Bidía não poderá participar do jogo de hoje à noite. O atacante Safira também está de volta, recuperado de uma lesão no músculo no músculo reto femoral que o havia deixado afastado desde a partida contra o Náutico, em 22 de julho.

Outra novidade dentre os relacionados está a primeira convocação do atacante Anderson Aquino. Anunciado na última quinta-feira (10), o jogador já está regularizado junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode atuar. Com acessos por Sport (2006) e Santa Cruz (2015), o atleta busca pela terceira vez na carreira levar um clube à Série A.

Atletas convocados para a partida contra o Brasil de Pelotas:

Goleiros: Alan, César e Victor Golas;

Laterais: Ayrton, Mateus Quaresma e Reginaldo;

Zagueiros: Dirceu, Édson Silva, Gustavo Silva e Marcondes;

Volantes: Jardel e Romulo;

Meias: Celsinho, Marcinho, Patrick Vieira, Rafael Gava e Thiago Lopes;

Atacantes: Anderson Aquino, Artur, Carlos Henrique, Safira, Wellisson e William Henrique.

Atletas em recuperação no Departamento Médico

O lateral-direito Raí Ramos continua aos cuidados do Departamento Médico do clube, depois de passar por uma cirurgia no púbis em junho. O também lateral Lucas Ramón trata de uma entorse no tornozelo esquerdo que sofreu na semana de preparação para a partida contra o América Mineiro, há duas rodadas.

Durante a mesma partida em MG, o lateral-esquerdo Igor Miranda sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Foi submetido a uma cirurgia no na última sexta-feira (11) e já realiza os trabalhos de fisioterapia. O volante Ícaro continua afastado, devido a uma lesão muscular que o mantém de fora dos treinos desde o início de julho.

O volante Jumar já está no período de transição, recuperando-se de uma tendinite. Assim como o volante Germano, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, diante do CRB, na oitava rodada do Brasileiro da Série B.

ASCOM/LEC