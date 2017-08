Exame nacional da EJA tem inscrições até esta sexta-feira

Terminam nesta sexta-feira (18), às 23h 59min, as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja). São provas certificadoras para pessoas que não concluíram seus estudos no Ensino Fundamental ou Ensino Médio.

O site para a inscrição pode ser acessado aqui: enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/primeiroAcesso

É preciso fornecer o número do CPF e da identidade, um endereço de e-mail e número de celular para receber informações do Inep. Para o Ensino Fundamental é necessário ter 15 anos completos ou mais na data de realização das provas, enquanto o Ensino Médio exige 18 anos completos ou mais.

A organização é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da Educação (MEC). As inscrições são gratuitas.

PROVAS - As provas serão aplicadas em dia 22 de outubro (um domingo), nos períodos da manhã e da tarde. Cada uma terá 30 perguntas de múltipla escolha, além de uma redação. O candidato aprovado em todas as disciplinas recebe a certificação, mas também é possível receber declaração de proficiência somente nas disciplinas em que for aprovado.

CERTIFICAÇÃO - Enquanto o Inep é responsável pela elaboração, gestão da aplicação e correção do Encceja, os certificados serão emitidos pela Secretaria de Estado da Educação ou pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR). “Trata-se de mais uma oportunidade para a pessoa que, por qualquer motivo, não conseguiu concluir seus estudos no tempo certo. Com a certificação pelo Encceja ele pode dar continuidade a sua vida acadêmica e melhorar sua posição no mundo do trabalho”, afirma o chefe do Departamento de Educação Básica, Cassiano Roberto Nascimento Ogliari.

MUNICÍPIOS - As provas serão aplicadas em 49 municípios paranaenses: Curitiba, Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Cianorte, Colombo, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ibiporã, Lapa, Laranjeiras do Sul, Londrina, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Maringá, Matinhos, Medianeira, Paiçandu, Palmas, Palmeira, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Rolândia, Santo Antônio do Sudoeste, São José dos Pinhais, Sarandi, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória.

A partir deste ano o Encceja volta a atender o Ensino Médio, modalidade que até 2016 era contemplada pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Confira o cronograma das provas:

Ensino Fundamental:

Manhã: Ciências Naturais, História e Geografia.

Tarde: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação e Matemática.

Ensino Médio:

Manhã: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Tarde: Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Redação e Matemática e suas Tecnologias.

Confira o edital do Encceja 2017: download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/nacional/2017/edital_n43_de_24072017_encceja_nacional_2017.pdf

O Inep disponibiliza material didático específico para os inscritos se prepararem para as provas. Confira aqui: portal.inep.gov.br/materiais-para-estudo

AEN