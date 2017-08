Sincoval realiza evento de empreendedorismo com fundadores da Rede de Móveis Tok & Stok

No próximo dia 17 de Agosto, o Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região - SINCOVAL, com o apoio do Serviço Social do Comércio – SESC e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, promove o evento “Prospect Negócios - Como construir histórias que dão resultados?”. O encontro empresarial que disponibilizará aos presentes atrações e network, contará com uma palestra do empresário Alexis de Vaulx, um dos nomes por trás da rede de móveis Tok & Stok e businessman do Carnaval Carioca.

De acordo com a organização do evento, o Prospect Negócios terá como público-alvo: empreendedores, administradores, comerciantes, empresários e personalidades que buscam por conteúdo inovador e inspirador para o mundo dos negócios.

O evento será gratuito, mas para ter direito a entrada, o interessado deverá levar 1kg de alimento não perecível que será doado ao Projeto Mesa Brasil, programa de assistência alimentar e nutricional do SESC que contribui para erradicar a fome e o desperdício de alimentos.

O evento terá início às 19h e será realizado no Auditório do Sincoval Londrina, localizado na rua Governador Parigot de Souza, 220 - Jd Petrópolis. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo telefone: 3327-0109

Perfil do Palestrante

Com amplo conhecimento e bagagem empresarial, o empresário francês Alexis De Vaulx, apresentará ao público suas estratégias de sucesso nos negócios. Alexis é um dos nomes por trás da empresa Tok & Stok.

Evento: Prospect Negócios: Como construir histórias que dão resultados?

Data: 17 de agosto

Horário: 19h

Local: Sincoval

Endereço: Rua Governador Parigot de Souza, 220 - Jardim Petrópolis

Mais informações: 3327-0109