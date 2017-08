Fernanda Lacerda faz aniversário tímido 

Fernanda Lacerda, a Mendigata do Pânico, uniu os amigos no Hannover Fondue em São Paulo na noite do último dia 11, para comemorar seus 29 anos de idade.

Na reunião de comemoração, Fernanda reuniu amigos mais chegados, ou seja, apenas Carol Dias de panicat esteve presente, entre os amigos estava também Monick Camargo, a loira chamada de musa do Paris SG pelos franceses após foto com Neymar.

Vestindo casaco Herve Leger, calça Andréa Boghosian e bolsa YSL, Fernanda mais uma vez mostra glamour e estilo único em seus looks

Fernanda permaneceu anos solteira e sempre muito badalada, agora que assumiu o namoro com o empresário Hélio Dias Filho, não aparece mais em eventos e a gata deu uma "sumidinha" das festas.



"Muitos anos conturbados, a partir desse ano serão pequenas comemorações." Disse Fernanda Lacerda.

MF Press Global/Asimp

