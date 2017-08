Aprenda a viver pela fé!

Oh Deus, não me deixe sair nunca de sua presença... E não permita que eu seja pedra de tropeço para ninguém.

Eu reconheço o amor incondicional de DEUS, e por isso me considero alguém especial. Ele ouve o meu clamor e então me derramo e digo que o amo, e que o preciso, e que sou grato por tudo que sou, e por tudo que tenho.

Quer conhecer o poder do Senhor? Leia 1 Samuel, capítulo 2.

O homem justo vive pela fé, nunca contende com Deus, porém sua alma é um grande problema. Um problema só solucionado quando subjugamos nossa alma (incredulidade, achismos, dúvidas, temores, ansiedades) ao nosso espírito.

Isto é viver pela fé, e se vivermos isso, seremos prósperos, frutíferos e conquistaremos tudo àquilo que nos propusermos. Não duvide disso!

Cada ser humano foi formado pelas mãos de Jesus (O Senhor Deus), e somos todos tricotômicos, isto é, possuímos corpo e alma e espírito. Em Gênesis 1:26, está escrito que eu, assim como você, fomos criados para governar. O que você está governando, meu prezado leitor?

Meu corpo vem da terra e não entrará no céu. O sopro de Deus sobre o boneco de barro é o meu espírito. A minha alma (que é o meu problema), é o choque entre meu corpo e meu espírito. Ela não tem identidade determinada, pois uma hora é carnal e outra hora é espiritual. Híbrida, como gosto de enfatizar.

Daí a razão da necessidade de subjugarmos a alma ao espírito. Nossa alma não deve ser instável, e precisamos conter os desejos de nosso corpo influenciados pela alma. Se atendermos a alma, fatalmente pecaremos porque o pecado é gostoso e seduz, mas nos afastará de Deus e de suas bênçãos.

Deus estabeleceu princípios que o homem deve obedecer e guardar. Muitos desobedecem e creem que no último instante de vida terrena Deus os salvará. É um erro fatal!

Deus não poupou seu próprio filho unigênito e não poupará ninguém que não viver e consolidar seus princípios. Pense sobre isso e mude radicalmente seu modo de vida, se não estiver vivendo de acordo com a palavra de Deus.

Jesus morreu a pior morte de todas, para que tivéssemos a oportunidade de chegarmos à glória dos céus, um maravilhoso paraíso preparado a cada cristão convicto. É por isso que não vale à pena pecar! Há um mundo de glória a nossa espera... E nos, somos todos imortais!

Não creia que alma e espírito é a mesma coisa. Leia Hebreus 4:12 e concluirá que são coisas distintas. Este versículo me ensina a eficácia da Bíblia Sagrada, porque produz aquilo que diz que vai fazer!

Aos incrédulos é uma lição e tanto!

Você deseja estar acima da dor, acima do medo, acima da angústia? Leia Salmos capítulo 131, e acalme-se em Deus.

E transforme-se num novo homem lendo Ezequiel 36, versículo 24 em diante.

Com meu carinho e orando pela presença do Senhor em sua vida, quero admoestá-lo que para viver melhor todos os seus dias futuros. Reflita... Pense... Medite... Aprecie e aproveite todas as maravilhas à sua volta. É tudo presente de Deus, para você!

João Antonio Pagliosa - Curitiba - Paraná