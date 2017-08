Apadrinhamento de crianças da Casa Lar é tema de reunião em Tamarana

A Casa Lar de Tamarana promove nesta quinta-feira (17), às 19h, no salão do Centro de Educação Infantil Vinde a Mim (Rua Albino Lovo, 67, Centro), uma reunião pública em que o projeto de apadrinhamento das crianças e adolescentes da unidade será explicado em detalhes para a população.

A iniciativa em Tamarana faz parte do Projeto Abrace um Futuro, desenvolvido pelo Núcleo de Apoio Especializado à Criança e ao Adolescente de Londrina (NAE) e pela 1ª Vara da Infância e Juventude de Londrina. O apadrinhamento pode ser afetivo, material ou voluntário. Seja qual for a modalidade escolhida, o intuito do Abrace um Futuro é proporcionar experiências de dignidade e pertencimento a uma comunidade e também de convivência familiar para meninos e meninos confrontados por situações de risco pessoal ou social.

“É um trabalho que vem para somar A pessoa pode escolher a melhor forma. Hoje estamos com dois padrinhos: um afetivo e um material”, contou a coordenadora da Casa Lar de Tamarana, Daniela Barbino Basbasque. Atualmente, são 11 crianças e adolescentes atendidos pela equipe multiprofissional da unidade, que é vinculada à Secretaria de Assistência Social do município.

Para a coordenadora, a reunião desta quinta-feira será a oportunidade ideal para os cidadãos de Tamarana e região entrarem em contato com o apadrinhamento e as possibilidades que ele oferece. “Muitas pessoas vêm nos visitar e não conhecem esse projeto. Elas até querem ajudar, mas não sabem como. Essa reunião é para a comunidade ver de que forma podem apoiar a Casa Lar”, afirmou Daniela.

Ainda segundo a coordenadora, os padrinhos e madrinhas são recebidos com entusiasmo pelos pequenos, que, através desse contato, conseguem acumular uma série de experiências positivas, por vezes não transmitidas por suas famílias. “Elas aceitam muito bem, porque é mais uma forma de as crianças receberem afeto, participarem da vida em família”, explicou.