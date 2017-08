Famosos prestigiam aniversário de Marcelo Riformato em SP

Nem mesmo o frio que fazia na capital paulista, impediu o encontro de vários famosos na noite do último dia 12, que se reuniram com muita animação no bairro Jardim Anália Franco, para justos festejarem o aniversário de 42 anos do engenheiro civil, Marcelo Riformato.



Muito conceituado em sua área, o empresário reuniu amigos e familiares em uma festa regada a muito champanhe ao som de música ao vivo, em um clima pra lá de descontraído com a presença de vários amigos vips.



Entre os convidados estava a ginasta Daniele Hypólito, a atriz e empresaria Sylvia Design, a atriz Mari Alexandre, o modelo e repórter Franklin David, as queridas e eternas dançarinas do grupo 'É o Tchan', Scheila Carvalho e Sheila Mello e também o professor de inglês de vários famosos, Leo Reis,correspondente internacional de Nova York.



Pouco antes de cortar o bolo que estava decorado em formado de obras, o aniversariante ganhou até um parabéns cantado por um saxofonista e logo em seguida todos puxaram o tradicional parabéns a você.



Ao término da festa, todos os convidados foram presenteados com uma linda caixa contendo uma champanhe personalizada.

Clique nas fotos para ampliar