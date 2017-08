Nascida em Portugal, Cátia Isabel cursa Veterinária e promete dominar o mundo fitness

Nascida em Portugal, na cidade de Braga, a modelo fitness Cátia Isabel se mudou para o Brasil há 6 anos para conquistar o país.

Quase se formando em Veterinária, a gata pretende investir pesado no mundo fitness. Ela, inclusive, irá competir no "Diva Fitness Model" em dezembro, em Atlantic City, nos Estados Unidos.

Empolgada, Cátia explica que o concurso é semelhante ao Victoria Secrets Show, porém, fitness. A categoria que concorrerá é a mesma de "Musas Fitness" famosas como Bella Falconi, Roberta Zuniga e Jaque Khury.

Atualmente a lusitana vive no bairro da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, um bairro com uma grande colônia portuguesa. Como em diversos bairros na cidade, a Barra possui o clube Arouca onde os portugueses se reunem para manter a tradição com festas folclóricas e reuniões de negócios.

