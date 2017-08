Ficar Solteiro” de Fabio e Rafael é sucesso em poucos dias

Os paranaenses, Fabio (24) e Rafael (25), lançaram no dia 27 de julho, o seu novo videoclipe da música de trabalho em todas as plataformas digitais. O clipe da canção “Ficar Solteiro”, gravado em Londrina, foi produzido pelo talentoso Jacques Jr, que de uma forma descontraída, conta a história de um homem casado que por instantes se imagina solteiro, recebendo “tratamento de rei”, rodeado por mulheres que o servem com muita diversão.

Esse “sonho” acaba quando a sua esposa o traz para a realidade, e logo em seguida volta a sua dura rotina de afazeres domésticos.

O novo clipe da dupla, já esta com quase 700 mil visualizações em menos de 01 mês da data de estreia https://www.youtube.com/watch?v=vKvOFbvr_kc .

Fabio e Rafael, apaixonados pela música sertaneja desde a infância, vem se destacando pelas belíssimas vozes, formando um dos duetos mais bonitos da música sertaneja atual.

O alto astral e humildade de dois jovens movidos pela vontade de fazer músicas, trazem referências do sertanejo de raiz, com arranjos modernos e letras que brincam com situações do dia a dia. “Estamos muito ansiosos e confiantes na nossa nova música de trabalho” afirma a dupla.

Em tempo:

Os cantores ultrapassaram 10 milhões de visualizações no canal oficial dupla.

A música ”Amiga sua Loka” já passou dos 5 milhões de acessos

https://www.youtube.com/watch?v=wj1mPJTfm6w

e “Troquei por pinga” um pouco mais de 1 milhão de views

https://www.youtube.com/watch?v=94RN-VS7nV8

A dupla movimenta um grande número de assinantes fãs nas redes sociais, mesmo antes de terem sido apresentados na mídia nacional. No Facebook dos cantores já somam mais de 400 mil fãs. O perfil oficial da dupla no Instagram @fabioerafael tem mais de 41 mil seguidores – já as contas oficias @fabiosoares_fer jer e @rafaelfrare_fer tem mais de 11 mil e 40 mil seguidores, respectivamente.

Daniela Raddi/Asimp