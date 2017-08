Modelo Natani Lavagnolli esbanja beleza e sensualidade com nova coleção da Vipagi Lingerie

Nascida em Umuarama, no Paraná, a modelo Natani Lavagnolli, de 26 anos, exibiu seu corpo escultural ao fazer um ensaio fotográfico em Santiago, no Chile, como garota-propaganda da nova coleção da Vipagi Lingerie chamada "Você Sensacional".

Natani começou sua carreira como modelo impulsionada pelos concursos de beleza. Ela já venceu mais de vinte títulos de miss, entre eles o Miss Summer Universo que aconteceu na Venezuela. Atualmente seu foco são as redes sociais e a televisão. A gata tem o quadro "Fica a Dica", no programa da Ju, na Band, e todos os programas gravados são disponibilizados semanalmente no seu canal no YouTube.

"Você Sensacional" é inspirada na diversidade de mulheres como um todo, desde o corpo até a mente, diferenças que transformam a mulher em um ser único. Foi pensando nisso que a nova linha de lingeries da Vipagi surgiu, buscando sempre realçar a beleza de cada cliente com peças inovadoras para todos os diversos biótipos. Os materiais também possuem texturas de tecidos distintas para dar aquele toque especial.

"Acreditamos que toda mulher é sensacional, sabemos da dificuldade de algumas em se sentir amada, especial do jeito que são. Com essa coleção, queremos mostrar que 'você é sensacional' do jeito que é", exalta a estilista Alessandra Nascimento Chaves Padovan.

